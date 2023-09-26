Nevşehir'de eski baro başkanına saldıran şüphelilerden biri tutuklandı

Nevşehir'de yaşanan olayda, eski baro başkanına saldıran 2 şüpheliden biri tutuklandı. Saldırganlar, baro başkanı ile tartıştıktan sonra ona saldırmış ve darp etmişlerdir. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etmiştir.

Nevşehir'de eski baro başkanına saldırarak darp eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Geçtiğimiz pazar günü Güzel Yurt Mahallesi'nde bulunan Hukukçular Konağı'nda meydana gelen olayda, konağa gelen saldırgan; Nevşehir Eski Baro Başkanı Avukat Mustafa Necmi Öncül ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan bir anda Avukat Mustafa Necmi Öncül'e saldırdı. Daha sonra dışarıda bekleyen saldırganın yakını da olaya karışarak Avukat Mustafa Necmi Öncül'ü darp etti. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesi ile olay daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Olaydan sonra Devlet Hastanesine giderek darp raporu alan Avukat Öncül, saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karışan kardeşler İzzet Ö. ve Eyüp Ö.'yü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Eyüp Ö. tutuklanırken, İzzet Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR