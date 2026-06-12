Nevşehir'de çatı yangını korkuttu

Nevşehir'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Herikli Mahallesi Seher Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sokak üzerine park edilen bazı araçlar nedeniyle güçlük yaşadı. Bunun üzerine vatandaşlar, sokak üzerinde bulunan araçları kenara çekerek itfaiye ekiplerine geçiş yolu açtı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı