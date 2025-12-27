Haberler

Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 6 kazada 12 kişi yaralandı

Nevşehir'de akşam saatlerinde meydana gelen aşırı buzlanma nedeniyle 6 ayrı trafik kazası gerçekleşti. Kazalarda toplam 12 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmekte zorlandı.

Nevşehir'de aşırı buzlanma kazalara neden oldu. Son bir saatte meydana gelen 6 kazada toplam 12 kişi yaralandı.

Nevşehir'de akşam saatlerinde meydana gelen aşırı buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray karayolu Karapınar Kasabası mevkiinde Mustafa. A.'nın kullandığı 38 AJY 094 plakalı tır, aşırı buzlanma nedeniyle kayarak karşı şeride geçti. Kayan tır önce Cahit D.'nin kullandığı 48 BSK 78 plakalı otomobile, daha sonrada Kadir Ö.'nün kullandığı 50 ADP 971 plakalı otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrilirken tırın dorsesi de koparak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, Afat, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri kaza yoğunluğu nedeniyle kazalara yetişmekte zorlanırken Aksaray'dan da takviye ekipler istendi. Hafif yaralı bir vatandaş da bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aynı güzergahta meydana gelen başka bir kazada Yıldırım E.'nin kullandığı 07 BJZ 683 plakalı otomobil aşırı buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarına takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Acıgöl ilçe girişinde meydana gelen kazada ise Abbas A.'nın kullandığı 63 E 5859 plakalı tır buzlanma nedeniyle kaydı. Kontrolden çıkan tır, yol ortasında makaslayarak durabildi. Kazadan dakikalardan son aynı istikamete giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 NKG 452 plakalı kamyonet makaslayan tıra çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Ayrıca aynı güzergahta meydana gelen 3 trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı.

Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
