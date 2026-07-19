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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü duvara çarparak durabildi: 1 yaralı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü duvara çarparak durabildi: 1 yaralı
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Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü Hüseyin E.'nin kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak üniversite duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Sürücüye 90 bin lira para cezası uygulanırken ehliyeti 2 yıl süreyle geri alındı.

Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin kontrolden çıkarak üniversite duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üniversite yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin E. idaresindeki 38 ARF 883 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yola geçti ve üniversite duvarına çarparak durabildi. Karayolları uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde sürücü Hüseyin E.'nin 1,24 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca sürücünün ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı geri alındığı tespit edildi. Sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı toplam 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyeti 2 yıl süreyle geri alındı. Kamyonet ise trafikten men edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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