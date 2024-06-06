Netflix Belgesel dizisi Unlocked'ın yıldızı John McAllister, tahliyesine 30 gün kala cezaevinde hayatını kaybetti

Netflix'in tartışmalı belgesel dizisi Unlocked'ın yıldızlarından John 'Eastside' McAllister, tahliyesine 30 gün kala 29 yaşında öldü. Yetkililere göre, McAllister 2 Haziran'da Arkansas'taki Randall Williams Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu. Ailesi, ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini açıkladı. Dizi, mahkumlara cezaevi içinde özerklik tanınmasını konu alıyordu ve Nisan ayında yayına girdi.

McAllister, Pine Bluff'taki Jefferson Bölgesel Tıp Merkezi'ne götürüldü ve saat 09:00'da ölü ilan edildi. Yetkililer cinayet ve intihar ihtimali olmadığını belirtti. McAllister, uyuşturucuyla ilgili suçlar, hırsızlık ve silah bulundurma suçlarından hapse girmişti ve 2023'te üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

McAllister'ın suç geçmişi 19 yaşına kadar uzanıyor ve dizide 14 kez hapse girdiğini iddia ediyordu. Dizide, hücresinde bir dövme salonu işletiyordu. Bir bölümde, yasanın yanlış tarafında olmanın kendisine bir "adrenalin patlaması" verdiğini söylüyordu.

McAllister için teyzesi Melissa Regan tarafından bir GoFundMe sayfası açıldı. Şu ana kadar 15.000 dolar hedefin yalnızca 340 doları toplandı. Para, McAllister'ın cenaze masraflarını karşılamak ve Omaha, Nebraska'daki aile üyelerinin uçak biletlerini ödemek için kullanılacak.

Sayfada, "Ani ölümü ailemizi perişan etti. Ölüm nedeni araştırılıyor," yazıyor. Aile, halka açık bir anma töreni düzenleyeceklerini belirtti.

2016'da teyzesi, McAllister ve kız arkadaşını evinden elektronik eşyaları çalmakla suçlamıştı. Teyzesi, o dönemde yeğeninin metamfetamin bağımlılığıyla mücadele ettiğini belirtmişti.

McAllister, Facebook'ta Omaha North Magnet Lisesi'nde okuduğunu ve Ağustos 2021'den beri Arkansas'ın Vilonia kentinde yaşadığını yazmıştı.