Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk kez anne-baba oldu

"Fatih Harbiye" dizisinin setinde tanışarak 2016 yılında evlenmeye karar veren ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu çiftinden güzel haber geldi.

ÜNLÜ ÇİFT İLK KEZ ANNE-BABA OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü çift bugün oğullarını kucaklarına aldı. Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Bugün gerçekleşen doğumun ardından anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayranları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden tebrik mesajlarıyla ünlü çifti yalnız bırakmadı. Neslihan Atagül Doğulu, doğum öncesi yaptığı açıklamalarda annelik heyecanını dile getirmiş ve bu yeni döneme hazırlandığını ifade etmişti.