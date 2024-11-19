Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Su Samuru İşyeri Önünde Görüntülendi
Bartın'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Kurucaşile'deki iş yerlerinde yiyecek ararken ve Amasra'da balık ziyafeti çekerken görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi olan su samuru işyerine girerken görüntülendi
Su samuru, Kurucaşile'de dükkanda yiyecek ararken, Amasra'da ise balık ziyafeti çekti.
BARTIN - Bartın'da görülen ve nesli tükenme tehlikesi bulunan 2 farklı su samuru ilginç görüntülere neden oldu.
Açç kalan bir su samuru, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde karaya çıkarak, işyerlerinde yiyecek aradı. Dükkan dükkan gezen su samurun o anları cep telefonu ile görüntülendi.
Karadeniz'in Amasra sahillerindeki balık sürüsünün peşinden gelen su samuru, avladıkları balıkları afiyetle yedi. Dakikalarca avlanarak ziyafet çeken su samuru, bir süre sonra ise ortalıktan kayboldu.