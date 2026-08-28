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Nepal'de sel felaketi: 489 can kaybı, mahsur kalanlar

Nepal'de sel felaketi: 489 can kaybı, mahsur kalanlar
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Nepal ile Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı 489'a çıktı. Yeni görüntülerde mahsur kalanlar ve hızla yükselen su seviyesi görüldü. Çin'de ölü sayısı 5'e, kayıp sayısı 558'e ulaştı; kurtarma operasyonları yeniden başladı.

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 489'a yükseldi. Felaketin ortaya çıkan yeni görüntüsünde, bir evde insanların mahsur kaldığı, su seviyesinin hızla yükseldiği görüldü.

Nepal ile Çin sınırında meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 489'a yükseldiği bildirildi. En çok can kaybının selden en kötü etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde yaşandığı, çoğunun Trishuli Nehrinin aktığı ve Seti Gandaki Nehrine karıştığı Chitwan bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Sel felaketinin ortaya çıkan yeni görüntüsünde, sular altında kalan bir bölgedeki evde insanların mahsur kaldığı, su seviyesinin hızla yükseldiği görüldü.

Çin'de ölü sayısı 5'e yükseldi, kurtarma operasyonları yeniden başladı

Çin'in Nepal sınırında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong'da ise yaşamını yitirenlerin sayısı 3'ten 5'e yükseldi. Kayıp sayısı ise 558 olarak kaldı. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, çarşamba günü meydana gelen sel ve heyelan sonucu Tibet'te oluşan set gölünün bugün taştığını belirtti. Sabah saatlerinde askıya alınan kurtarma operasyonları, taşmanın durması sonucu yeniden başlatıldı. Chhochen Khola ve Purepu Tsangpo nehirlerinin birleştiği noktada oluşan set gölünün, hafta sonu alçak bölgelerde ikinci bir sel felaketine neden olma riskinin "yüksek" olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Felaketin gelişi

Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurdu. Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri, sel suyu ve molozlarla taştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklendi, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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