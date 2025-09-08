Nepal'de Sosyal Medya Yasağına Karşı Büyük Protesto: 13 Ölü

Nepal'de on binlerce kişinin sosyal medyanın yasaklanmasının ardından gerçekleştirdiği geniş çaplı protestoda 13 kişi hayatını kaybederken Katmandu bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nepal'de on binlerce kişi Facebook, X ve YouTube dahil sosyal medya platformlarının engellenmesinin ardından sokaklara döküldü. Başkent Katmandu'da toplanan binlerce kişi, "Z Kuşağı" göstericilerin çağrısına kulak vererek, parlamento binasını kuşattı. Polisin uyarılarına rağmen geri adım atmayan eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemciler, sosyal medya yasağının kaldırılmasını talep etti. "Yeter artık", "Yolsuzluğu bitirin" sloganları atan eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, polisin biber gazı, cop ve plastik mermi kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Nepal hükümeti, sosyal medya platformlarının "fake haber", "nefret söylemleri", "çevrimiçi dolandırıcılık" gibi konularla mücadele için düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

Katmandu bölge yetkilileri, yaşananların ardından sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sosyal medya yasaklandı

Geçtiğimiz hafta, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle 26 sosyal medya platformunun engellenmesine karar verilmişti. Cuma gününden bu yana kullanıcıların platformlara erişimde zorluk yaşarken yasağın ardından bakanlığa kayıt yaptıran iki platform yeniden etkinleştirildi.

Nepal hükümeti sosyal medyayı yasaklamadığını ancak ülke yasalarına uygun hale getirmeye çalışıldığını savunuyor. - KATMANDU