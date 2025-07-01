Nemrut Kalderası'nda Ağaç Katliamı: Doğa Tahribatı ve Hırsızlık İddiaları

Nemrut Kalderası'nda Ağaç Katliamı: Doğa Tahribatı ve Hırsızlık İddiaları
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda, koruma altında bulunan alanda çok sayıda ağacın kimliği belirsiz kişilerce kesilip alandan götürüldüğü belirlendi. Doğaseverler ve yetkililer, durumun hem doğa tahribatı hem de hırsızlık olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda çok sayıda ağacın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilerek alandan götürüldüğü tespit edildi.

Birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda çok sayıda ağacın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce nizami şekilde kesilerek alandan götürüldüğü tespit edildi. Tatvan'ın simgelerinden olan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak-soğuk gölleri ile biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Nemrut Kalderası'nda meydana ağaç katliamı tepkiyle karşılandı.

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) tarafından 2024 yılı için "100 Jeolojik Miras" listesine aday gösterilen ve UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi planlanan kaldera, doğa tahribatıyla gündeme geldi. Yer yer ardı ardına ve belli bir ölçekteki ağaçların motorlu testereyle nizami şekilde kesildiği gözlemlendi. Görgü tanıkları ve doğaseverlerin bildirimine göre ağaçların yalnızca kesilmediği, aynı zamanda kesildikten sonra alandan tamamen götürüldüğü ifade ediliyor. Köklere yakın yerden düzgünce kesilen ağaçların bulunduğu alanda gövdelerine dair herhangi bir kalıntıya rastlanmaması, olayın yalnızca tahribat değil, aynı zamanda hırsızlık şüphesiyle de değerlendirilmesine neden oldu. Kesilen ağaçların yakacak odun veya ticari amaçla alandan çıkarılmış olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Nemrut Kalderası'nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan tüm çalışmaların bu tür müdahalelerle zarar gördüğünü belirten yetkililer, bölgeyi gözetim altına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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