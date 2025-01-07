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Nebil Özgentürk: "Babam Yaşar Kemal'i tıraş etmişti"

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Ünlü gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk, Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Ailesiyle ilgili anılarından mesleki hayatına kadar birçok samimi detayı paylaşan Özgentürk, "Babam Yaşar Kemal'i tıraş etmişti" sözüyle dikkat çekti.

Gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk, Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Çocukluk yıllarından ailesine, gazetecilik kariyerinden özel anılarına kadar birçok konuyu ele alan Özgentürk, hem duygusal hem de ilham verici hikâyeler anlatarak izleyenleri etkiledi.

"BABAM YAŞAR KEMAL'İ TIRAŞ ETMİŞ, BİZ BU MİRASI BÜYÜTTÜK"

Program boyunca çocukluk yıllarına sıkça değinen Nebil Özgentürk, ailesiyle ilgili özel bir anısını paylaştı. Babasının berberlik yaptığını belirten Özgentürk, "Babam Yaşar Kemal, Abidin Dino ve Orhan Kemal'i tıraş etmiş" diyerek geçmişten önemli bir kesit sundu. Özgentürk, ailesinin kendisine kattığı değerleri şu sözlerle ifade etti: "Babam okuma yazmayı 22 yaşında öğrenmiş ama bize her zaman okumayı ve öğrenmeyi öğütlemiştir. Bugün geldiğim nokta, onların bu çabalarının bir sonucudur." Ayrıca, babasının vasiyeti üzerine evlerini bağışlayarak yoksul çocuklar için bir eğitim birimi kurduklarını belirtti.

Nebil Özgentürk: 'Babam Yaşar Kemal'i tıraş etmişti'

"ANNEMİN CENAZESİNE GİDEMEDİM, BU YÜREĞİMDE BİR YARA"

Annesiyle olan bağına da değinen Özgentürk, annesinin ölümünden sonra yaşadığı bir trajediyi dile getirdi. Türkiye'deki bazı zorlu dönemler nedeniyle annesinin cenazesine zamanında yetişemediğini söyleyen Özgentürk, o günleri şu sözlerle anlattı: "HSCB patlaması yaşandığında annemi kaybetmiştim, ama o anda bana ulaşamıyorlardı. Annemin cenazesine 19 saat sonra gitmek zorunda kaldım. Türkiye'nin yaşadığı alçaklıktan dolayı annemin cenazesine gidemedim, bu acı bir ömür boyu içimde taşıyacağım bir yara." Özgentürk, bu durumun kendisinde derin bir travma bıraktığını, ancak ailesinin öğretileriyle hayata tutunduğunu ifade etti.

Nebil Özgentürk: 'Babam Yaşar Kemal'i tıraş etmişti'

"GAZETECİLİĞİ MERDİVEN OLARAK KULLANDIM, AMA DEĞERLERİMDEN ASLA VAZGEÇMEDİM"

Mesleki kariyerine dair de samimi açıklamalarda bulunan Özgentürk, gazetecilikte nasıl bir yol izlediğini anlattı. "Basını ve gazeteciliği bir merdiven olarak değerlendirdim, ama bu süreçte hiçbir zaman değerlerimden taviz vermedim" dedi. Özgentürk, Atilla İlhan, Yaşar Kemal ve Orhan Kemal gibi isimlerden ilham aldığını belirterek bu isimlerin hayatına dokunan hikâyelerini de aktardı. Özellikle Atilla İlhan ve Yaşar Kemal'in eserlerini gençlere daha fazla okumalarını önerdi.

Nebil Özgentürk:
Kaynak: Haberler.com / Musa Kara - 3.Sayfa
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