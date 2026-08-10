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Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Hasköy Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda E.B. (44) ve H.B. (31) isimli iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 241,28 gram satışa hazır kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 241 gram uyuşturucu ele geçirildi, konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekiplerince Hasköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda E.B. (44) ve H.B. (31) isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramada 241,28 gram satışa hazır kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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