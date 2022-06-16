Nazilli'de sağanak yağış nedeniyle kapanan yollara anında müdahale - Haberler

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Nazilli'de sağanak yağış nedeniyle kapanan yollara anında müdahale

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nazilli'de sağanak yağış nedeniyle kapanan yollara anında müdahale

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla oluşan taşkınlar bazı kırsal mahallerde yolları kapatırken, yaşanan olumsuzluklara Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla oluşan taşkınlar bazı kırsal mahallerde yolları kapatırken, yaşanan olumsuzluklara Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

Nazilli'de bir süredir etkinli olan sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağış dolayısıyla; Kızıldere, Bağcıllı, Arslanlı, Bekirler, Bayındır, Sailer, Kardeşköy, Karahallı, mahallelerinde taşkınlar yaşandı, yollar kapandı. Yağış öncesi teyakkuz halinde olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yağıştan etkilenen kırsal mahallelere giderek çalışmaları yerinde inceledi. Tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Özcan, "Yoğun yağışın etkili olduğu Kızıldere, Bağcıllı, Arslanlı, Bekirler, Bayındır, Sailer, Kardeşköy, Karahallı, mahallelerimizde belediyemizin bütün birimleri ile sahadayız. Dere taşkınları ve kapanan yollar için tüm personelimiz ve ekipmanlarımızla çalışıyoruz. Taşkınlar sonrası kapanan bütün yollarımızı ulaşıma açtık. Tüm birimlerimizle birlikte sahada canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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