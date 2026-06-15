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Cezaevinin tuvaletinde ölü bulundu

Cezaevinin tuvaletinde ölü bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dolandırıcılık suçundan hükümlü bulunan 65 yaşındaki Ahmet Bulat, cezaevi tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bulat'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için cenazesi Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dolandırıcılık suçundan hükümlü bulunan 65 yaşındaki Ahmet Bulat, cezaevi tuvaletinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dolandırıcılık suçundan hükümlü olarak cezaevinde bulunan Ahmet Bulat, infaz koruma memurları tarafından tuvalette hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 65 yaşındaki Ahmet Bulat'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayın ardından cezaevinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, cumhuriyet savcısı tarafından da soruşturma açıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Ahmet Bulat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla savcılık incelemesinin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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