Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır aranan ve 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, damadının evindeki kilerde gizlenirken yakalandı.

  • Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır aranan bir firari, damadının evinin kilerinde saklanırken yakalandı.
  • Firari hakkında nitelikli hırsızlık, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
  • Yakalanan firari, gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 3 yıldır aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonda damadının evindeki kilerde saklanırken yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 3 yıldır firari konumda olan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapise cezası bulunan şüphelinin Muammer Aksoy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

3 YILLIK MACERA KİLERDE SON BULDU

Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yapılan araştırma ve incelemelerde, yaklaşık 3 yıldır aranan firari şahsın damadının evinde gizlendiği ve evin kiler bölümünde saklanarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Şahsın bu süreçte uzun süre farklı kimlik bilgileri kullanarak yaşamını sürdürdüğü de tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında, nitelikli hırsızlık, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yapılan aramada kiler odasında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

