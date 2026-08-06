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Navigasyon şaşırttı, otomobil merdivenlere çıktı

Navigasyon şaşırttı, otomobil merdivenlere çıktı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde navigasyonun hatalı yönlendirmesi sonucu merdivenlere çıkan otomobil, düşmekten son anda kurtuldu. Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan araç nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı; olayda yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde navigasyonun yönlendirmesi sonucu merdivenlere çıkan otomobil, aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan araç nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 81 ACG 351 plakalı otomobil, çarşı istikametinden Meydanbaşı yönüne seyir halindeyken navigasyonun hatalı yönlendirmesi sonucu meydandaki merdivenlere çıktı. Sürücü, otomobilin merdivenlerden aşağı düşmesini son anda önledi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların desteğiyle araç bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç kurtarma çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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