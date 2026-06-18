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Navigasyon yanlış yolu gösterdi, dereye uçtu: 1 yaralı

Navigasyon yanlış yolu gösterdi, dereye uçtu: 1 yaralı
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Bursa'da navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki sürücü, otomobiliyle dereye uçtu. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da iddiaya göre navigasyonun yanlış göstermesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Yaşanan kazada genç sürücü yaralandı.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talha G. (19) idaresindeki 16 TG 830 plakalı otomobil, navigasyonun yanlış göstermesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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