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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 75 şüpheli mahkemeye sevk edildi

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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 209 şüpheliden 75'i, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 209 şüpheliden 75'i, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran sabahı polis ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen 209 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüphelilerden 75'i, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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