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Konya Ankara Kara yolunda NATO Zirvesi denetimleri

Konya Ankara Kara yolunda NATO Zirvesi denetimleri
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Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Konya-Ankara kara yolunda polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler artırıldı. Kulu ve Ömeranlı'da kurulan kontrol noktalarında kimlik kontrolleri ve araç aramaları yapılırken, Mobil Göç Noktası aracıyla yabancı uyrukluların sorgusu hızlandırıldı. Denetimler zirve süresince devam edecek.

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Konya-Ankara Kara yolunda denetimler artırıldı.

Kulu ilçe merkezi ile Ömeranlı Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı uygulamalar gerçekleştiriliyor. Kulu ve Ömeranlı Mahallesi'ndeki uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri, rutin trafik denetimlerinin yanı sıra sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini gerçekleştirirken, gerekli görülen araçlarda da detaylı aramalar yapıyor. Denetim noktalarında ayrıca İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına ait "Mobil Göç Noktası" aracı da görev yapıyor. Mobil araçta, özellikle Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve statü sorgulamaları daha hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Göç uzmanları tarafından yürütülen işlemler sayesinde düzensiz göçle mücadele çalışmalarına destek sağlanıyor. Başkent Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla artırılan güvenlik önlemleri kapsamında uygulamaların özellikle Ankara istikametinde yoğunlaştırıldığı, denetimlerin zirve süresince aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Yetkililer, sürücülerden kontrol noktalarında görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymalarını isterken, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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