Haberler

Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 23 tutuklama

Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 23 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Narlıdere'de 2018'de ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada 23 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında dönemin ilçe emniyet müdürü, komiser ve polis memurları da bulunuyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde önemli görevlerde bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık (26), 13 Mayıs 2018 günü gece saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak için evinden ayrıldı. Sabah saatlerinde evinin 600 metre ilerisindeki inşaatın istinat duvarı dibinde cansız bedeni bulunan gencin ölümü, o dönem kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi, olay dosyasını yeniden incelemeye aldı. Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçları kapsamında derinleştirilen soruşturma sonucunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 9 ilde 21 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu toplam 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konulurken, yurt dışında olduğu belirlenen gece bekçisi İ.K. (45), saha mühendisi Y.A. (34) ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Komiser A.K. (44) hakkında ise işlem başlatıldı.

23 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TANYER İnşaat Şirket Ortakları M.M.T. (69) ve M.T.T. (43), inşaat elektrikçisi M.K. (40), şirket güvenlik amiri C.A. (62), şantiye şefi İ.G.E. (40), işçi G.A. (34), depocu H.A. (61), kalıp duvar ustası A.K. (72), proje müdürü O.A.S. (52), olay tarihindeki Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. (52), tır sürücüsü V.Ş. (46), OYİ Büro Personeli Komiser D.A. (36), OYİ Büro Personeli Polis D.Ö.Ö. (35), emekli suç önleme personeli polisler F.S. (56) ve H.A. (55), eski grup amiri komiser H.V. (49), Narlıdere Karakol Amiri İ.K. (59), emekli OYİ büro personeli polis M.E. (55), operatör B.Ç. (47) ile gece bekçileri T.Ç. (41), H.K. (69), H.A. (77) ve A.G. (77) olmak üzere toplam 23 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım
''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

MHP İl Başkan Yardımcısı, ortağı tarafından öldürüldü
Tatilcilerin bayram çilesi erken başladı: İstanbul-İzmir otobanında kilometrelerce kuyruk oluştu

Büyük göç başladı: Araç kuyruğunun sonu görünmedi