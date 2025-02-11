Narkotik Ekipleri Erzincan'da 'Narkoanne' Faaliyeti ile Uyuşturucu Bilinçlendirmesi Yaptı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "NARKOANNE" faaliyeti kapsamında uyuşturucu ve bağımlılık konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Uyuşturucu ve bağımlılık noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla ekipler Salı pazarında, Erzincanpark AVM'de esnaf ve vatandaşları, Muhtelif Kur'an kurslarında kursiyer anne ve anne adaylarını toplamda bin 70 vatandaşı madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgilendirdi.

Öte yandan ekiplerce "uyuma" uygulaması anlatılarak vatandaşların telefonlarına kurulum yapması sağlandı. - ERZİNCAN