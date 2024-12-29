Üye Girişi
Haberler
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj

Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran cinayeti davasında mahkemenin kararını açıklamasının ardından çok sayıda kişi küçük kızın Tavşantepe Köyü'ndeki mezarına giderek dua etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların Narin'in mezarına bıraktıkları çiçeklerin anlamı ise duygulandırdı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TAVŞENTEPE KÖYÜ'NDE SESSİZLİK HAKİM

Kararın ardından gözler Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'ne çevrildi. Köyde güvenlik önlemleri artırılırken, tam bir sessizliğin hakim olduğu görüldü. Köy sakinlerinin dışarda dolaşmadığı dikkatlerden kaçmadı.

NARİN'İN MEZARINA ÇİÇEK VE OYUNCAKLAR BIRAKILDI

Türkiye'nin dört bir yerinden insanlar ise Narin'in mezarına akın etti. İnsanlar Narin için dua ederken, mezarına da çiçek ve oyuncaklar bırakıldı.

"PLASTİK ÇİÇEKLERLE DONATILMIŞ MEZARI"

Öte yandan köydeki gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz "Narin'in mezarına çiçekler bırakıyorlar. Canlı çiçekler konulmamış mezara. Ben bunu sormuştum, hiç solmasın diye. Narin'in mezarındaki bu çiçekler yok olmasın diye plastik çiçeklerle donatılmış Narin'in mezarı" ifadelerini kullandı.

Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

DEM Parti teröristbaşının mesajı sonrası harekete geçiyor
img

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım
img

"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıorhan eren:

tek suclu var nevzat bahtiyar. digerleri masum.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

allahın rahmetiyle uyu NARİN

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

Koskoca devlet cinayeti çözemedi 1 kadını konuşturamadı bir çocuğu konuşturamadı. Merhametten maraz doğar adaleti mahvettiniz

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

belki de nevzat bahtiyara nüfuz kullanıp zorla cesedi saklattınız, inceleme ve gizli şahitle ispatlandı bu.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde İlk sonuçlar açıklandı
Çok büyük fark var! İşte ilk sonuçlar
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Partili Elitaş'tan çarpıcı "erken seçim" çıkışı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım

Son Dakika Haberleri

Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Kilis okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kilis Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Osmaniye okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Van Dijk Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Virgil van Dijk son durum ne? Kocaeli, Darıca okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.