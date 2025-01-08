Narin'in köyündeki 172 kişinin ifadesi alındı: Görmedim, duymadım, tanımam

Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında merakla beklenen karar geçtiğimiz günlerde çıkarken günler süren duruşmalar sonunda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DOSYADA 172 KİŞİNİN İFADESİ YER ALDI

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler ise Narin cinayetinin 10 klasörden oluşan dava dosyasına ulaştı. Dosyadaki detaylara göre Tavşantepe köyünden 172 kişinin "tanık" ve "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alındı. Narin'i görüp görmedikleri sorulan tanıkların tamamı ise "Görmedim, duymadım, tanımam" cevabını verdi.

"EVİMİZ KÖYÜN DIŞINDA, HİÇ GÖRMEDİM"

Dosyada tanık veya bilgi sahibi olarak ifadesi alınanların neredeyse hepsine "21 Ağustos'ta Narin Güran'ı gördünüz mü, gördüyseniz nerede ve hangi saatte gördünüz?" sorusunun yöneltildiği, aralarında emlakçı, çiftçi ve köyün imamının da bulunduğu çok sayıda kişinin "O gün Narin'i hiç görmedim", "Görmedim, zaten tanımam etmem" ve "Evimiz köyün biraz dışında, o yüzden hiç görmedim" gibi yanıtlar verdikleri görüldü.