Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Narin'in köyündeki 172 kişinin ifadesi alındı: Görmedim, duymadım, tanımam

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak hazırlanan dava dosyasında çarpıcı bir detay yer aldı. Narin'in katlediği Tavşantepe köyünde 172 kişinin "tanık" ve "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı ve köyün neredeyse tamamının "Görmedim, duymadım, tanımam" cevabını verdiği öğrenildi.

Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında merakla beklenen karar geçtiğimiz günlerde çıkarken günler süren duruşmalar sonunda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DOSYADA 172 KİŞİNİN İFADESİ YER ALDI

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler ise Narin cinayetinin 10 klasörden oluşan dava dosyasına ulaştı. Dosyadaki detaylara göre Tavşantepe köyünden 172 kişinin "tanık" ve "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alındı. Narin'i görüp görmedikleri sorulan tanıkların tamamı ise "Görmedim, duymadım, tanımam" cevabını verdi.

"EVİMİZ KÖYÜN DIŞINDA, HİÇ GÖRMEDİM"

Dosyada tanık veya bilgi sahibi olarak ifadesi alınanların neredeyse hepsine "21 Ağustos'ta Narin Güran'ı gördünüz mü, gördüyseniz nerede ve hangi saatte gördünüz?" sorusunun yöneltildiği, aralarında emlakçı, çiftçi ve köyün imamının da bulunduğu çok sayıda kişinin "O gün Narin'i hiç görmedim", "Görmedim, zaten tanımam etmem" ve "Evimiz köyün biraz dışında, o yüzden hiç görmedim" gibi yanıtlar verdikleri görüldü.

Narin'in köyündeki 172 kişinin ifadesi alındı: Görmedim, duymadım, tanımam
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
img

Aldatıldığını öğrenen adam kız arkadaşını suçüstü yakaladı! Kızın rahat tavrı şok etti
img

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

katili saklayan ketum köyü komple imha edin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun

Son Dakika Haberleri

ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.