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"Aileye vermeyin" çağrıları vardı! İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

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Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve dün dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Türkiye'yi kahreden olay sonrası küçük kızın cenazesinin aileye teslim edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin küçük kızın cansız bedeni ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi.

KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü. Narin'in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.

ANNE-BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

O BÖLGE 8 DEFA ARANMIŞTI

Narin Güran'ı cansız bedeninin bulunduğu bölge Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekibin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmada 8 defa aranmıştı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmamıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

VEFA:

Ceset 19 gün suyun altında çürümüş.Normalde yanına yaklaşılmaz. Nasıl yıkanacak, kim yıkayacak. Değişim şart. Doğrudan defnedilseydi keşke!..

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