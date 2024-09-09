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İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

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Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlenmelerinin ardından aileye teslim edildi. Komşu köyde kılınan cenaze namazında kısa bir konuşma yapan imamın "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz?" şeklinde sözleri tüyleri diken diken etti.

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Narin Güran için cenaze töreni düzenlendi.

"BUGÜN BURADA MUSALLADA YATAN..."

Törende konuşan imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi. İmamın minik Narin'le ilgili bu sözleri hem alandakileri hem de cenaze törenini ekranları başlarından takip edenleri duygulandırdı.

İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

TABUTA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Narin'in cenazesi komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Cenazede minik kızın tabutunun üzerine beyaz gelinlik örtülmesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Diyarbakır 3-sayfa Güncel Otopsi Yaşam Dini

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Yorumlar (6)

Hasan Turk:

Amca kuran kursu hocasiydi.ama bu millet uyanmaz.

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Ertan:

Toplum olarak yozlaştık, bir an önce kendimize gelmemiz lazım. Ahlak, vicdan, merhamet yani insanlığımıza geri dönmeliyiz. Yoksa sonumuz hiç iyi görünmüyor.

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vatandaş:

en büyük eğitim Allah korkusu verilmesi ile başlar.

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Zamanla Akıllanan Adam:

KÖTÜ İNSANIN DİLİ DİNİ YOKTUR KÖTÜ KÖTÜDÜR. TÜRK KÜRT ARAP FARKETMEZ. BU VİCDANSIZLIĞI ETNİK VE DİNİ KİMLİĞE YIKMAYI BIRAKTIĞIMIZ ZAMAN AYDINLANACAĞIZ. İDAM ŞART

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Nayci İbrahim:

İmam gerçekten de can evinden vurmuş...:(

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Kenan Aslan:

Devletler adaletle yönetilip milletler eğitilmedikce toplum böyle yok olmaya mahkumdur.Bizi yönetenlerin çıkarlarından başka bir derdi yok

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