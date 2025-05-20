Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
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Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin'in tutuklu annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Çocuklarıyla birlikte ziyaret sırasında fotoğraf çekilen anne Yüksel Güran'ın zayıflamış ve bitkin hali dikkat çekti.

Türkiye'nin yüreğini yakan olayda, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunmuştu.

Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar vermişti.

EN YAKINLARINA MÜEBBET VERİLDİ

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi anne, ağabey ve amcaya cinayetle ilgili ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası verirken, Bahtiyar'a ise, 4,5 yıl hapis cezası verdi.

ÇOCUKLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sabah'ın haberine göre, dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderilirken, Erzincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı. Oğlu Baran Güran ve diğer çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafta anne Yüksel Güran'ın oldukça bitkin ve zayıflamış olduğu dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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