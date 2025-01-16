Üye Girişi
Haberler
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek

Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran cinayeti davası aydınlanmayan birçok noktayla birlikte gizemini sürdürürken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, Meclis komisyonuna önemli bilgiler verdi. Toy "Güran ailesinden 50 küsur çocuğa devlet acil müdahalede bulundu. Narin'in kuzenlerinden bazıları devlet korumasına alındı" dedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

50 CİVARINDA ÇOCUÇA DEVLETTEN ACİL MÜDAHALE

Mahkemeden çıkan kararın yankıları sürerken soruşturmayla ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu.

DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Narin'in kuzenlerinden, huzuru veya refahı tehdit altında olduğu değerlendirilen bazı çocukların devlet korumasına alındığı öğrenildi.

MECLİS KOMİSYONUNDA ÇARPICI SÖZLER

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, çocukların ihmal ve istismarına karşı önlemleri araştıran Meclis komisyonuna önemli bilgiler verdi.

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Tavşantepe Köyü'nde 158 çocuk tespit ettiklerini belirten Toy, "Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık. Narin olayında kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde tüm çocuklara yönelik çalışmalar başlattık, yargılamayı da takip ettik" dedi. Toy, köydeki çocuklara yönelik tedbirlerin bakanlık personelince titizlikle uygulandığını anlattı.

Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
img

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan
img

Ünlü model, denizde yüzdüğü sırada ahtapot saldırısına uğradı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

SÜLALENİN KANI BOZUK KAÇ KİŞİ VARSA

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Kurt:

Bana tam yetki vereceklerdi 2 saat zarfinda olayi çözerdim piknik tüpünün halledemiyeceği iş yoktur

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

Gerçekten biran önce katil kim ciksada rahatlasak hepimizin psikolojisi bozuldu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.