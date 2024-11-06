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Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu olan ağabeyi Enes Güran, cezaevinden yaptığı açıklamada "Benim bir tane kız kardeşim vardı. Ona niye zarar vereyim, neden öldüreyim. Öldürmem için bir neden söyleyin. Duruşmada da söyleyeceklerim bunlar olacak" dedi.

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'ne 19 günlük kaybının ardından cansız bedeni çuval içinde dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ıkonuşmaya devam ediyor.

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORLAR

Minik kızın öldürülmesiyle ilgili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar ile "iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekle" suçlanan ağabey Enes Güran yarın hâkim karşısına çıkıyor.

"AYLARDIR BOŞ YERE TUTUKLUYUM"

Ağabey Enes Güran, T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görüntülü telefon görüşmesi yöntemi ile Milliyet'e konuştu. Cezaevine neden girdiğini bilmediğini söyleyen Enes Güran, "Aylardır boş yere tutukluyum. Narin'i öldürdüğüme dair somut bir delil yok. Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum. Biri şu saatte çeşmenin orada gördüm, diğeri başka yerde gördüm diyor" şeklinde konuştu.

"DURUŞMADA DA BUNLARI SÖYLEYECEĞİM"

Açıklamasının devamında "Aylardır boş yere tutukluyum" diyen Enes Güran, şöyle devam etti: "Narin'i öldürdüğüme dair somut bir delil yok. Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum. Biri şu saatte çeşmenin orada gördüm, diğeri başka yerde gördüm diyor. Allah aşkına kim kardeşine zarar verir. Benim bir tane kız kardeşim vardı. Ona niye zarar vereyim, neden öldüreyim. Öldürmem için bir neden söyleyin. Duruşmada da söyleyeceklerim bunlar olacak."

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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