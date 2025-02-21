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Narin Güran davasında ikinci iddianame kabul edildi, duruşma tarihi belli oldu

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Narin Güran davasında 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 14 Nisan'da görülecek.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybının 19'uncu günü dere yatağında çuval içerisinde üzeri taş ve çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davası hakkında yeni gelişme yaşandı. Narin Güran davasında 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 12 sanığın "Suçluyu kayırma" suçundan yargılanmasına 14 Nisan'da başlanacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya ile Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında ise Çocuk Mahkemesi'ne iddianame sunulmuştu.

Tutuklu sanıklar Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları müvekkillerinin, hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermişti.

Güran ailesinin avukatları 18 Şubat'ta, tutuklu müvekkilleri Birsen, Maşallah ve Fuat Güran ile Muhammed Kaya'nın, haklarında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuru yapmıştı.

Narin Güran davasında ikinci iddianame kabul edildi, duruşma tarihi belli oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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