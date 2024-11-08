Narin Güran davasında yeni bir gizli tanık ortaya çıktı

Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıkıp evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de tarihinde bulunmuştu. Davanın 2. gününde gizli tanık açıklamalar yaptı.

GİZLİ TANIK ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığını açıkladı. Yeni tanık soruşturmada karanlık noktaları aydınlatabilecek stratejik açıklamalar yaptı.

CANINA KIYMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI

Şimşek yaşanan son gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına seslenerek Enes Güran'ın canına kıymaması için önlem alınması gerektiğini aktardı.

"KATİL AMCA OLMAYABİLİR"

Şimşek'in açıklamalarına göre tanık vermiş olduğu ifadede katilin amca olmayabileceğini söyledi. Öte yandan minik Narin'in ölüm sebebinin tahmin edilenden farklı olduğunu aktardı.

Gizli tanık ağabey Enes Güran hakkında da farklı bir noktaya dikkat çekti. Adli birimler ise dikkat çekilen bu noktayı delillendirdi diyerek sözlerini bitirdi. Duruşma devam ediyor.