Narin Güran davasında Ramazan Atasoy'dan çelişkili ifadeler
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil zanlılarının yargılandığı davanın 2'inci duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak Salim Güran'ın çalışanı 15 yaşındaki Ramazan Atasoy tanık olarak dinlendi. Atasoy'un duruşmada tutanaklardaki ifadelerini reddetmesi dikkat çekti.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma başladı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
ÇELİŞKİLİ İFADELER: BEN BÖYLE DEMEDİM
Duruşma, ilk olarak Salim Güran'ın çalışanı 15 yaşındaki Ramazan Atasoy tanık olarak dinlendi. SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan Atasoy, pedagog eşliğinde ifade verdi. Atasoy'un duruşmada tutanaklardaki ifadelerini "Ben böyle demedim. İfadelerimi okumadım, bana imza attırdılar" diyerek reddetmesi dikkat çekti.
İşte Ramazan Atasoy'un ifadesindeki ilgili kısım;
- Pedagog: Onu anladım. O günkü bu konuşmayla ilgili ne söylemek istersin? 21 Ağustos'taki bu konuşma için ne diyeceksin?
- Ramazan Atasoy: O benim patronumdur. Hortum, su basıncı olunca yırtılıyor..
- Mahkeme başkanı: Ramazan, tutuklandığında Salim'e küfredip bir şey söylediğin belirtiliyor. Jandarma böyle bir tutanak tutmuş. Bunu sorar mısın?
- Pedagog: Şöyle bir tutanak tutulmuş. "Senin yüzünden böyle oldu" demişsin. Ayrıca "Her iki ayağı suyun içine girmiş gibi ıslaktı" diye ifade vermişsin. Ne dersin?
- Ramazan Atasoy: Ben böyle demedim. İfadelerimi okumadım, bana imza attırdılar.
- Mahkeme başkanı: Bu ifadeyi sorgu sırasında değil, sonrasında söylemiş, tutuklandıktan sonra.
- Pedagog: Sen bunu tutuklandıktan sonra söylemişsin.
- Ramazan Atasoy: Bir savcı ve komutan geldi ama ben böyle bir şey söylemedim.
- Mahkeme başkanı: Peki ayakları ıslak mıydı? Bunu soralım.
- Ramazan Atasoy: Yani değildi, ayaklarına bakmadım.
- Pedagog: Sizin kaçak elektrik gibi kullandığınız bir şey mi var?
- Ramazan Atasoy: Biz kullanmıyoruz.
- Pedagog: Tamam, o telefonda "sınırın orda" geçen konuşma kaçak elektrik mi, fıskiye mi?
- Ramazan Atasoy: Hayır, fıskiyedir.
- Mahkeme başkanı: 15:52'yi de sorar mısınız?
- Pedagog: Saat 15:00-16:00'da Salim Güran'ın tarlaya geldiğini söyledin. 15.52'de bir telefon konuşman var.
- Ramazan Atasoy: Ne için aranmışım?
- Pedagog: Bununla ilgili fikrim yok? Yan yana olduğunuzu belirtiyorsun ya, yan yanayken araması…
- Ramazan Atasoy: Nasıl aramış, abla?
- Pedagog: Salim Güran öğleden sonra 15:00-16:00 sıralarında senin yanına geldi. Sonra kaç gibi kalktı?
- Ramazan Atasoy: İşte, ona telefon geldi, "Kız kaybolmuş" diye.
- Pedagog: Peki kıyafet değiştirme saati kaçtı, hatırlıyor musun?
- Ramazan Atasoy: Babam aşağı suyu değiştirmeye gitti. Salim Güran da "Üstüm müsait değil, üstümü değiştireyim" dedi.
- Pedagog: Kaç gibi?
- Ramazan Atasoy: 18:00 gibi.
- Pedagog: Peki Narin'in kaybolduğu arama kaç gibiydi?
- Ramazan Atasoy: 19:00 – 20:00 gibiydi.