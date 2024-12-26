Narin Güran davasında Ramazan Atasoy'dan çelişkili ifadeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma başladı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER: BEN BÖYLE DEMEDİM

Duruşma, ilk olarak Salim Güran'ın çalışanı 15 yaşındaki Ramazan Atasoy tanık olarak dinlendi. SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan Atasoy, pedagog eşliğinde ifade verdi. Atasoy'un duruşmada tutanaklardaki ifadelerini "Ben böyle demedim. İfadelerimi okumadım, bana imza attırdılar" diyerek reddetmesi dikkat çekti.

İşte Ramazan Atasoy'un ifadesindeki ilgili kısım;