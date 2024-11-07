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Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

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Narin Güran davası bugün başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı. Bahtiyar duruşmada, "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi" ifadelerini kullandı. Bu itiraf üzerine baba gözyaşlarını tutamadı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı.

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmada "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi" ifadelerini kullanan Bahtiyar'ın bu sözlerinden sonra baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu.

İşte itirafçı Nevzat Bahtiyar ile hakim arasında geçen o diyaloglar;

  • Nevzat Bahtiyar: Amca Salim Güran bana 'Anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi.
  • Hakim: HTS kayıtlarına göre soruyorum; 15.08 sen Salim ile buluşuyorsun, 15.15'te Narin geliyor, 15.08'te senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.
  • Nevzat Bahtiyar: Ben Salim'i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm.
  • Salim ile eve girdiğinde bana sadece Narin'i kaybet dedi.
  • Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.
  • Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi
  • Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?
  • Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum.
  • Hakim: Evde Enes ve Yüksel'i gördün mü
  • Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel'i gördüm yukardan, ağlıyordu.

HAKİM ÇELİŞKİYİ SORDU

  • Hakim: Sen battaniyeye sardıktan sonra Salim ne yaptı?
  • Nevzat Bahtiyar: O da araba ile çıktı
  • Hakim: Tekrar soruyorum, ahıra ne zaman gittin?
  • Nevzat Bahtiyar: Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum.
  • Hakim: Narin'in kıyafetleri üstünde miydi?
  • Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.
  • Hakim: Salim'in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?
  • Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAdem Sakar:

Ufacık çocuğun üstüne yaptığınız planlara bak insan olmaktan utanır hale geldik sizin yüzünüzden insan kılığına bürünmüş şeytanlar

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Haber Yorumlarıİlyas Özel:

yalan dolan alayini asinnnnn ibret olsun...

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Haber YorumlarıEmir Güler:

2 DAKİKALİK ZEVKLERİNİZ İÇİN KENDİ BİR ÖMÜR HAYATINİ MAF ETTİĞİNİZE DEYDİMİ !!!!!

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Anne başından beri samimiyetten uzak bir duruş sergiliyor. Amcs Salim ise hayat kadınlarıyla beraber olan uçkurunua düşkün bir lişilik olarak resmedildi. Aile içerisinde de onursuzluk sayılan bir durumu gizleme gayreti hep hissedildi. Şahsi kanaatim de ilk andan beri böyle bir durumun yüksek ihtimal oöduğu yönünde. Doğrusu gerçekten buysa sanıklara acınılmaması merhametin minimalize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Masum bir çocuğun hayatını böylesi bir gerekçe ile bitirmek affrdilebilir şey değil xira.

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Haber Yorumlarıserbar balcı:

İp iyidir iti evinde tutar

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Haber YorumlarıOrco Can:

Narinbir sey gördu .soylicem babama dedi.ya anne yada abi.katil olan salimi gördü salim bu 2 insanla gördü ya anne yada abisiyle gördü

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Haber YorumlarıMüdessir Östüzün:

Yüzle iyiki cehennem ateşi var

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