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Narin cinayetinde baba Arif Güran'ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma hala devam ediyor. Narin'i kimin öldürdüğü gizemini korurken, kritik bir gelişme yaşandı. Baba Arif Güran ve avukatların ısrarla üzerinde durduğu ve Narin'in cinayeti soruşturmasına önemli bir aşama atlatacak askeri üsse ait kamera kayıtlarının incelenmesi talebine jandarmadan yanıt geldi.

Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'ı kimin öldürdüğü sorusunun cevabını aylardır merak ediyor. Yürütülen soruşturmada çember her geçen gün daraltılsa da henüz Narin'i öldüren şahıs ortaya çıkmış değil. Baba Arif Güran ile avukatların ısrarla üzerinde durdukları askeri üs bölgesine ait görüntülerle ilgili Jandarma'dan mahkemeye yanıt geldi.

JANDARMADAN MAHKEMEYE YANIT

İlk duruşma sonunda mahkeme ailenin talebi üzerine Daran-2 Askeri Üs Bölgesinde bulunan ve Şahingöz olarak adlandırılan kameranın kayıtları için jandarmaya yazı yazdı. Jandarma teknik personelinin hazırladığı tutanak mahkemeye gönderildi. NTV'de yer alan habere göre Tutanakta, "Daran-2 üs bölgesinde mevcut olan Keskingöz sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenebildiği" belirtildi.

BABA VE AVUKATLAR BU DELİL ÜZERİNDE DURUYORDU

Askeri üs bölgesine ait görüntüler, baba Arif Güran ve avukatların duruşmada ısrarla üzerinde durduğu deliller arasındaydı. Avukatlar, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri arasında uyumsuzluk tespit ettiklerini öne sürüyordu.

Kamera görüntüleriyle, Narin'in patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği incelenecek ayrıca bölgede kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği detaylı olarak araştırılacaktı. Sanık Bahtiyar'ın Arif Güran'ın evine gidip gitmediği de tespit edilecekti. Ancak jandarmanın mahkemeye cevabında "kameranın kayıt yapmadığı, sadece merkeze anlık görüntü gönderdiği" belirtildi.

Narin cinayetinde baba Arif Güran'ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıÇÖZÜM BANKASI:

adamlar jandarmanın köyü gözetleyen bı kamerası olmadığını resmi makamlarca onaylayatarak öğrenmiş oldular. bunlar çok tehlikeli..

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Haber YorumlarıNetherill:

bu kızn amcasının abisinin örgüt üyeliği yoksa ben birşey bilmiyorum.

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Haber YorumlarıJon snow:

Şaka gibi

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Haber YorumlarıBaba Can:

Acilen Askeriyenin bütün kameraları kayıt sistemine geçilmeli

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bu işin içinde 80 yıl önce ABD'li yazarın yazdığı Tavşantepe köyü kitabı var. Her delili yok edecekler.

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Haber YorumlarıÖmer Çetinkaya:

Acınacak durumdayız. Koskoca askeri üssün kamerası sadece anlık, kaydetme üzelliği yok. Alın size devlet...

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Haber YorumlarıReşat:

Siz en iyisi bırakın tutukluları kimsenin suçu Yok,,, amacınız zaten bu değil mi,,kos koca devlet cinayeti çözemiyor , bırakın çözmeyi adamları suçsuz çıkartmak için elinden geleni yapıyorlar,, kaç ay geçti hiç bir delil Yok mu ,, illaki var canınız isterse tabi,,,,ama gel gör ki birilerinin aile dostu

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Şaka mısınız? Nasıl yok! Gerçi halk bunu yiyor beka meselesi

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Haber Yorumlarıali gedizli:

Haber doğruda,fotoğraf başka haberin,sayın haberler.com yöneticileri 1 aydır gerek verdiğiniz haberler,gerek yazım hataları gerekse haber olupta gösterilmeyen fotolar dikkat etsek sizi yıllardır takip ediyoruz küstürmeyin bizi lütfen!!!

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