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Narin Güran Cinayeti Davasında 15 Sanık İkinci Kez Hakim Karşısında

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili 15 sanık, tanıkların dinlenmesi amacıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık, ikinci kez hakim karşısında

Tanıkların dinlenmesine başlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanıkların ifadeleri de dinlenecek.

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede, tanıkların da dinlenmesi gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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