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Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. Mahkemede söz verilen sanıklardan Nevzat Bahtiyar'a Narin'in cesedinin bulunduğu torbanın içinden kanca çıkması soruldu. Bahtiyar'ın verdiği "Salim koymuştur" cevabı avukatın da dikkatini çekti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

NEVZAT BAHTİYAR'DAN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Sanıkların dinlendiği duruşmada dikkat çeken anlar yaşandı. Narin'in annesi Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar'a Narin'in cansız bedeninin bulunduğu torbadan çıkan kancayı sordu. Bahtiyar'ın "Beni takip eden Salim koymuştur." cevabı üzerine avukat Demiroğlu, "Çok önemli bir şey söylediniz. Seni takip mi etti?" diye sordu. Bunun üzerine Bahtiyar sözünü değiştirerek "Beni takip etmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Avukat: Siz orada 38 dakika ne yaptınız?

Nevzat Bahtiyar: İp aradım çuvalın ağzını kapatmak için.

Avukat: O kanca neydi?

Nevzat Bahtiyar: Beni takip eden Salim koymuştur.

Avukat: Çok önemli bir şey söylediniz. Seni takip mi etti?

Nevzat Bahtiyar: Beni takip etmiş olabilir.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu. Mahkeme, davanın ikinci duruşmasına amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki şüpheli R.A'nın ise cezaevinden celbine karar vermişti.

Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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