Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına başlandı. Türkiye'nin kilitlendiği davada söz alan baba Arif Güran'ın kullandığı ifadeler tüm salonu ağlattı.

ARİF GÜRAN EŞİNİ SAVUNDU

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, mahkeme salonunda yaşananları Diyarbakır Adliyesi önünden aktardı. Teymur, duruşmada oldukça gergin, üzgün ve sinirli olduğunu kaydettiği baba Arif Güran'ın, anne Yüksel Güran'ı savunduğunu söyledi.

"HER NARİN SÖZ GEÇTİĞİNDE AĞLADI"

Teymur, Arif Güran'ın konuşması sırasında her 'Narin' sözü geçtiğinde anne Yüksel Güran'ın ağladığını dile getirdi. Bedia Teymur'un bildirdiğine göre Arif Güran, "Benim 8 yaşında bir kızım daha vardı, engelliydi. Bu kızım geceleri hiç uyumuyordu. Bu anne sabırla 8 yaşına kadar bu çocuğa baktı. Ben 22 yıllık eşimi tanırım. Nasıl iyi bir anne olduğunu bilirim." dedi.

"BANA İFTİRA ATTIN, SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Bedia Teymur, Arif Güran'ın sıklıkla "Bizim namusumuza leke sürüyorlar" cümlesini kullandığını ifade etti. Arif Güran'ın 'namus' dediği anda anne Yüksel Güran'ın ayağa kalkmaya çalıştığını kaydeden Teymur, birkaç defa da itirafçı Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Bana iftira attın, seni Allah'a havale ediyorum" dediğini belirtti. Teymur, anne Yüksel Güran'ın haykırışları sırasında ağabey Enes Güran'ın da ağladığını ve dışarı çıkmak istediğini aktardı.

"ADALET İSTİYORUZ"

Öte yandan mahkeme salonunda da duygusal anların yaşandığını söyleyen Teymur, Güran ailesinin akrabalarının da ağladığını ve "Adalet istiyoruz" diye bağırdığını, ortamın yatışmaması üzerine de duruşmaya ara verildiğini kaydetti.