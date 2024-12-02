Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti

Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini konuşmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni ayrıntıların çıktığı cinayete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ulusal Kriminal Bürosu, cinayete ilişkin hazırladığı raporu tamamladı. Büro hazırlanan raporu Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

KARARTI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Raporda, mahkemenin, "Olay yeri olarak iddia edilen Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediğinin tespiti" yönündeki talebine yanıt verildi.

Verilen yanıtta, "'Deşifre' klibinde belirtildiği üzere ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiş olup, izlenen bu hareketliliklerin takdiri makama aittir. Bu kısım Ulusal Kriminal Büro'nun adli görüntü inceleme uzmanları tarafından görüntü iyileştirmesi, netleştirme çalışması sonrasında kamera kaydının tüm karelerinin izlenip, irdelenmesi sonucunda ortaya çıkan dikkati çekici bulguları içermektedir. 15.18.50'de patikada görülen karartıdan 15 saniye sonra (15.19.05) ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlaması dikkat çekmiştir. 15.38'de görülen birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde, köy üst yolunda 'U' yapıp, geri dönen araba dikkati çekmiştir. Değerlendirilmesi ve takdiri makama aittir" denildi.

Raporda ayrıca dikkat edilmesi gereken husus olarak, ahırın önünde saat 15.22'de iki siyah karartı, ahırın arkasında ise 15.25'te karartı görüldüğü belirtildi.

"YUKARI DOĞRU GİDEREK GÖZDEN KAYBOLMUŞTUR"

Mahkemenin bir talebi "Narin'in okul kamerasında görüldükten sonra kendi evinin bulunduğu patikaya doğru yol aldığı bilinmekle, Arif Güran'ın evine veya ahırına gidip gitmediği ya da patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği veya sanık Bahtiyar'ın patika yol üzerinde Narin'i karşılayıp karşılamadığı hususlarının araştırılması, inceleme yapılırken Narin'in en son okul kamerasına yansıyan görüntüsünde siyah kıyafetli olduğunun anlaşılması karşısında özellikle siyah kıyafetli bir kız çocuğunun tespit edilip edilemediğinin dikkatlice incelenmesi, ayrıca inceleme yapılırken güncel saat olan 15.10 ile 15.30 arasının değerlendirilmesi istenilmektedir" yönündeydi.

Raporda söz konusu talebe ilişkin "Görüntülerde patika yolu kullanmak üzereyken kadrajda bulunduğu an boyunca giysi özellikleri tanımlaması yapılması mümkün olduğundan dolayı patika yolu kullanıp yolda geçirdiği makul süre göz önünde bulundurulduğunda, 15.18.49 ile 15.18.50 (saat/dakika/saniye) aralığında görülen ve deşifre klibi boyunca koyu karartı görünümlü hareketli olarak izlenen alanda Narin Güran'ın ahır-ev bölgesine yaklaşmakta olduğu değerlendirilmiş, yukarı doğru giderek gözden kaybolmuştur" ifadeleri yer aldı.

NARİN NEVZAT BAHTİYAR'IN EVİNE GİTTİ Mİ?

Raporda ayrıca Narin'in itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evine gidip gitmediği yönünde de inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, "Tüm görüntü iyileştirme teknikleri kullanılarak ve defalarca tekrarlamalı olarak her bir görüntü karesi izlenerek sorulan tüm sorulara spesifik cevap verilmesi amaçlanmış ise de olayın gerçekleştiği kısmın oldukça uzakta olması, ahır, ev ve diğer ev ve bina gibi yapıların birbirlerine oldukça yakın mesafede olmaları nedeniyle, eve, ahıra bir şey taşıyarak gidip gidilmediği, eve, ahıra giriş çıkışlar, araba ile evinden, ahırdan ya da nereden ayrılıp ayrılmadığı hususlarına yönelik tespit yapılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.