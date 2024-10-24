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Narin cinayetinde yeni gelişme, baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ettiği tutanakta, Güran ailesi mensubu olan ve aralarında baba ve ağabeyin de bulunduğu 23 kişinin mahkeme günü zorla getirilmesine karar verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 günün ardından dere yatağındaki bir çuvalın içinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

ZORLA GETİRİLME KARARI VERİLDİ

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, soruşturmada flaş bir gelişme yaşanırken Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayete ilişkin iddianameyi kabul ettiği tutanakta çoğunluğu Güran ailesi mensubu olan ve aralarında baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran'ın da bulunduğu 23 kişinin mahkeme günü zorla getirilmesine de karar verdi. Haklarında zorla getirilme kararı verilen kişilerden 8'inin tutuklu sanık olduğu öğrenildi.

İşte o isimler;

Söz konusu tutanakta; Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy'un beyanlarının tespiti için zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verildi.

Narin cinayetinde yeni gelişme, baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı
Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa

Narin Güran Diyarbakır Mahkeme 3-sayfa Bağlar Hukuk Baba

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