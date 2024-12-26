Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

ÇOBANIN DÖVÜLMESİNE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Bugün görülen duruşmada Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy'un ardından çoban Ahmet Akgün'e söz verildi. O sırada Erhan Güran'ın evinin önündeki kamera görüntüsü ekrana verildi. Sanık avukatlarının itirazına rağmen, "Aile Meclisi" olarak belirtilen kamera görüntüsünün izlenmesine karar verildi. Hiçbir şey bilmediğini söyleyen Akgün, "Beni dövdüler" diyerek ağlama krizine girdi. Mahkeme Başkanı, Akgün'ün yanına giderek sakinleştirdi. Öte yandan çoban Akgün'ün dövülmesine ilişkin savcılık suç duyurusunda bulunacak.

Mahkeme Başkanı: Olay günü bir kız gördün mü? Enes'i gördün mü ?

Tanık çoban: Hayır görmedim

Mahkeme Başkanı: Sana soru soranlar Enes'e küfür ettiler mi?

Tanık çoban: Hayır

Mahkeme Başkanı ne sorduysa tanık çoban Akgün "Bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.

Tanık çoban: " Ben çok üzüldüm Narin'e,10 gün yemek yemedim ama bir şey bilmiyorum" diyerek yine ağladı.

Savcı: Kendi aralarındaki konuşmada 'Enes vahşi' sözleri geçiyor, onun hakkında ne diyorlar?

Avukatlar "Aynı şeyleri soruyorsunuz" şeklinde itiraz ediyor.

Savcı tekrar sordu: Köylüler Enes hakkındaaralarında ne konuşuyordu?

Tanık çoban: Bilmiyorum görmedim.

Mahkeme Başkanı tekrar sordu: Neden Enes için "Şerefsizin" dediler aralarında neden öyle söylediler? Neden bu şekilde aralarında bir konuşma geçti?

Tanık çoban: (Ağlayarak) Ya ben bir çobanım sayın başkanım, ben bir şey bilmiyorum.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren,Erhan Güran'ın evinin önündeki kamera görüntüsüyle ilgili çoban Akgün'e "Aile Meclisi" olarak belirtilen kamera görüntüsünü sordu.

Nahit Eren: Ahmet Bey, Erhan'ın olduğu yer burası. Buradaki kişi siz misiniz?

Tanık Çoban: Evet, benim.

Baro Başkanı Eren, Kürtçe "Aile Meclisi"nin o toplantıda çobanı sorgulamalarını soruyor: Sana konuş eş… oğlu konuş dediler mi?

Tanık çoban: (Ağlayarak ve Kürtçe) Benim okuma yazmam yok, ben garibanım benden ne istiyorsunuz? Beni dövdüler. Allah hakkımı bırakmasın.

Sanık Enes Güran, tanık çobana soru sormak istedi.

Enes: Benim adımı kim kullanmış, bilmek istiyorum.

Tanık çoban: Ben bilmiyorum.

Enes yerine geçti ve sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz soru sormaya başladı:

Avukat Ali Eryılmaz: Narin için bildiğin doğruları söylemeni istiyoruz.

Tanık çoban: Bilmiyorum.