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Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım

Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım
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Prof. Dr. Naci Görür "Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul'da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş. O terbiyesizin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım" dedi.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2'lik deprem vatandaşların büyük paniğe kapılmasına neden oldu.

GÖRÜR'Ü KIZDIRAN İDDİA

Son dönemde yaptığı değerlendirmelerle gündemde olan Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından sosyal medya üzerinden adı kullanılarak ortaya atılan bir iddiaya ateş püskürdü.

"YASAL YOLLA CEZALANDIRILMASINI SAĞLAYACAĞIM"

Görür "Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul'da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş . O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz" dedi.

Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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