Naci Görür'den 'Evlere girelim mi?' sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin

İstanbul'daki depremin ardından 'Evlere girelim mi?' sorusuna yanıt veren Naci Görür, "Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından en büyüğü 5.9 büyüklüğünde olan 100'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.

YURTTAŞLAR EVLERİNE GİREMEDİ

Depremin ardından yurttaşlar adeta sokaklara akın etti. Evlerine girmekten korkan yurttaşlar, parklarda ve bahçelerde beklemeye başladı. Kimi yerlerde çadırların da kurulduğu görüldü.

NACİ GÖRÜR'DEN NET YANIT

Öte yandan İstanbulluların kafasındaki en büyük soru 'Evlere girelim mi?' oldu. Bu soruya ise yanıt deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, "Arkadaşlar, evimize girelim mi, girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş" dedi.

Soruya madde madde yanıt veren Görür, "Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin" ifadelerini kullandı.