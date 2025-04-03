Boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Boykot çağrıları için düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var
Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam

Teğmen Ebru'nun orduya geri dönmek için verdiği dilekçe ortaya çıktı

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 3 bin 85'e yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 85'e ulaştı, yaralı sayısı 4 bin 715 olarak açıklandı. 341 kişi hala kayıp. Depremlerden 28 milyon kişi etkilendi.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 85'e yükseldi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 85'e yükseldiği, yaralı sayısının 4 bin 715 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 341 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler'e göre 6 bölgede 28 milyondan fazla kişi depremden etkilendi.

Ateşkes ilan edildi

Myanmar'da iç çatışmaların devam etmesi, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarını olumsuz etkilemişti. Ülkede cunta yönetimine karşı faaliyet gösteren silahlı gruplar, depremlerin ardından geçici ateşkes ilan etmişti. Askeri yönetim de silahlı grupların açıklamasının ardından dün 22 Nisan'a kadar ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, silahlı grupların saldırılarını durdurması gerektiği, aksi takdirde ordunun "gerekli" önlemleri alacağı belirtilmişti. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.