Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında tanıklar dinlendi

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Mahkemede söz alan Onur Şener'in ablası Pınar Şener, 'Allah iyilerle karşılaştırsın derler ya maalesef kardeşim o gün insan suretli iblislerle karşılaşmış. Onur'u sürekli kişiliğinden vurmaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Benim kardeşim 2 güzel lafa kanan bir insandı' dedi.

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45), eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Mahkemede söz alan Onur Şener'in ablası Pınar Şener, "Allah iyilerle karşılaştırsın derler ya maalesef kardeşim o gün insan suretli iblislerle karşılaşmış. Onur'u sürekli kişiliğinden vurmaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Benim kardeşim 2 güzel lafa kanan bir insandı" dedi.

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıkları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.