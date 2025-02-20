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Müşterinin yüzüne molotof atıp para kasasını çaldı

Müşterinin yüzüne molotof atıp para kasasını çaldı
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İngiltere'nin Redcar kentinde bulunan bir barda yanıcı madde fırlatan bir saldırgan, müşterileri dehşete düşürdü. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, saldırganın bir müşterinin üzerine yanıcı madde fırlatarak alevler içinde bıraktığı görülüyor. Saldırgan daha sonra barı dağıttı ve kasayı alarak kaçtı. Olayda üç kişi ciddi şekilde yaralandı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Redcar kentinde bulunan Peggy Junes isimli barda korkunç bir saldırı yaşandı. Gri kıyafetli bir saldırgan, bar müşterisinin yüzüne yanıcı madde fırlatıp içeriyi dağıttıktan sonra kasayı alarak kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yanıcı maddenin isabet ettiği müşterinin alevler içinde yere düşüp yuvarlanarak ateşi söndürmeye çalıştığı görülüyor. Çevredekiler yardıma koşmak istese de aşırı sıcak nedeniyle yaklaşamadı. Kurban, üzerindeki kıyafeti çıkararak alevlerden kurtulmayı başardı.

Olayın devamında saldırgan bara girerek müşterileri kovaladı, barı dağıttı ve çıkarken camları kırdı. Daha önceki görüntülerde ise aynı kişinin iki kadınla birlikte bar önünde içeridekilerle tartıştığı ve cama şişe fırlattığı kaydedildi.

Müşterilerden biri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir ara öleceğimi sandım ama bu sabah ailemle evde olduğum için minnettarım" dedi.

Cumartesi akşamı saat 20:00'den sonra yaşanan olayda üç kişi ciddi şekilde yaralandı. Bar yönetimi, olaydan etkilenen herkesten özür diledi.

Cleveland Polisi, olayla ilgili üç kişiyi tutukladı. 33 yaşındaki saldırgan adam öldürmeye teşebbüs dahil çeşitli suçlardan yargılanacak. Olaya karışan 37 yaşındaki bir erkek ve 36 yaşındaki bir kadın da suçluya yardım etmek ve diğer suçlardan dolayı mahkemeye çıkarılacak.

Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı

Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı

Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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