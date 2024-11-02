Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında ölümden döndü. Sudan çıkan araç ormanlık alanda kayarak, ağaca şiddetli şekilde çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansırken, şans eseri yaralanmayan Varank'ın "İyiyim, iyiyim" dediği duyuldu.
Bursa'da bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi. Varank'ın içinde olduğu araç ağaca çarptı. Varank kazayı yara almadan atlattı.
VARANK'IN İÇİNDE OLDUĞU ARAZİ ARACI KAZA YAPTI
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü. Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katıldı. Sudan çıkan aracın ıslak lastikleri ormanlık alanda kaydı. Kontrolden çıkan araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri yaralanmadı. Kaza cep telefonu kamerasına yansırken, Varank'ın, "İyiyim, iyiyim dediği" görüldü.