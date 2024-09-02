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"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

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Harp okullarının mezuniyet törenlerinde teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırmasının yankıları sürerken, konuyla ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, "Milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. Asıl yemin, kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz; eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, harp okullarının mezuniyet töreninde teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Tunç, "Milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. Asıl yemin, kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz; eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN "TEĞMENLERLE" İLGİLİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, harp okullarındaki mezuniyet töreninin sonunda teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmasının ardından başlayan tartışmalara değindi.

"MİLLETİMİZİ RAHATSIZ EDECEK SÖYLEMLERDEN KAÇINMAK LAZIM"

Bakan Tunç, okulu bitiren subayların nasıl yemin edeceklerinin kanunda belli olduğunu belirtti. "Toplum kesimlerini, milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım." ifadesini kullanan Tunç, söz konusu görüntülerin birçok toplum kesiminde rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bunun disiplin hükümleri bakımından neye tekabül eder tüm bunların değerlendirilmesini yapacak olan ilgili kurumdur. Yanlış yorumlanacak, kamuoyunu rahatsız edecek birtakım davranışlara fırsat vermemek lazım.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yaparAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

"EĞER KANUNA AYKIRI BİR DURUM VARSA GEREKLİ ÇALIŞMA YAPILIR"

Bu anlamda özellikle daha hassas olunması gereken bir yer orası. Milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. Asıl yemin, kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz; eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar."

MSB: TAHKİKAT AÇILDIĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Milli Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Yılmaz Tunç Yılmaz Tunç Politika 3-sayfa Hukuk

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Yorumlar (14)

Hasan Temiz:

Bunu tartıştığımıza dahi inanamiyorum. Mustafa Kemal Atatürk ün kurucusu oldugu devlette onun adına and içmek ne zamandan beri sorun . Yeniçeri ocağında Fatih in askeriyiz deseler , yeniçeriler hakkında soruşturma mi açılacak yani. Bu da geçer yahu..

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yasin yaşaran:

millet rahatsız değil

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duran sari:

Türkiye cumhuriyetinin öz evlatları sizinle gurur duyduk

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Alkurt:

Atatürk de yüz yıl önce hem düşmanla hemde içerde Allah in dinini istismar edenlerle savasmisti..Tarihin tekerrürü

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Murat Celik:

Evet kanunlar çerçevesinde yapılan yemin geçerlidir ama sonradan teğmenlerin yaptığı yemin geçersizdir

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Seydo:

Siz önce kayıp çocukları bulun.

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Özcan Özcan:

HER BELA BİR İMTİHANDIR BİZİM DE İMTİHANIMIZ AKP YMİŞ NAPALIM 2 SENE DAHA DİŞ SIKACAZ.BU YARGIYLA BU EKONOMİYLE YAKIN ZAMANDA SEÇİME MECBUR KALACAKLAR VE İLK SEÇİMDE DE BUNLARI GÖNDERECEĞİZ.

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Ali Baba:

Türkün gücünü goreceksiniz

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Turgay Delen:

Hangi millet rahatsiz? Vatanini Seven Turk Milleti rahatsiz degil bu soylemden. Hatta gurur duyduk.

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Ahmet Uzturk:

acaba kanunu neresinden cekiştirecekler don lastiği gibi

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