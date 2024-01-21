Muş Valiliği, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin Yapılabileceği Yerleri Duyurdu

Muş Valiliği, il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin konumlarını yeniden belirleyerek, hükümlere uyulması şartıyla belirlenen yerlerde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceğini duyurdu.

Muş Valiliği toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında duyuru yayımladı. Konuya ilişkin Muş Valiliğinden yapılan açıklamada 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6'ncı maddesi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde belirtilen hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabileceği ifade edildi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin belirlenmesinin İl ve İlçe büyüklüğü, gelişmişliği ile yerleşim özelliklerinin dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6'ncı maddesi "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir. İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak şekilde ve ilgili kanunun 22'nci maddesinde sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergahın geçeceği il ve ilçe belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı belirlenebilir. Hükmü gereği; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre hazırlanan 2024 yılı içerisinde uygulanmak üzere yürüyüş güzergahı planı ve basın açıklamalarının yapılacağı yerler, Valilik Makamının 19.01.2024 tarihli ve 28641 sayılı onayı ile aşağıda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir" denildi.

1 ve 2 Nolu gösteri yürüyüş güzergahları

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde belirlenen 1 ve 2 nolu gösteri ve yürüyüş güzergahları ile ilgili bilgiler verilerek, "Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye Su Deposu önünün toplanma alanı olarak belirlenmesi, toplanma alanından başlayacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşünün Cumhuriyet Caddesini takiben miting alanı olarak belirlenen Muş Belediyesi Meydanına kadar devam edilmesi, miting yapıldıktan sonra dağılımın belirlenen güzergah ve düzenlenen planlar doğrultusunda sağlanması, 2 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahı, Zafer Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri (3. Noter Karşısı) önünün (kaldırım üstü) toplanma alanı olarak belirlenmesi, toplanma alanından başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşünün İstasyon Caddesini takiben miting alanı olarak belirlenen Tren Garı önüne kadar devam etmesi, miting yapıldıktan sonra dağılımın belirlenen güzergah ve düzenlenen planlar doğrultusunda sağlanmasının güvenlik yönünden uygun olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yasaklanan yerler!

Açıklamada toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı yer ve bölgeleri içinde ise şu ifadelere yer verildi, "İlimiz polis sorumluluk alanında kamu hizmetlerinin aksamaması, kamu düzeni ile genel asayişin bozulmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için; Valilik Hizmet Binası önü ve çevresinde, Adliye Sarayı iç kısımları, önü, çevresi, otoparkı ve eklentilerinde, askeri bina ve tesislerin önü, çevresi ve eklentilerinde, İl Emniyet Müdürlüğü önünde, çevresinde, ek hizmet binaları önünde ve tüm eklentilerine, sağlık hizmeti verilen bütün birim /kurumların önü, otoparkı ve eklentilerinde (hastane, toplum sağlığı merkezleri, özel hastaneler vb.), kamu hizmeti görülen kurum ve kuruluşlarının önünde, otoparklarında ve eklentilerinde, eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülen kurum ve kuruluşların önünde (ilk ve orta dereceli okullar, üniversite binaları, etüt merkezleri vb.) ek hizmet binalarında ve eklentilerinde, din faaliyetleri yürütülen kurum ve kuruluşların önünde, ek hizmet binalarında ve eklentilerinde (cami, mescit, Kur'an kursu), anayol, bağlantı yolları ve kavşaklarda toplantı ve gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması yapılmaması; Ayrıca mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili makamlara usulüne uygun müracaatta bulunulmak suretiyle 2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planına esas teşkil uygun olacağı Valiliğimizce etmek üzere; Park Lokantası arkasında bulunan Belediye Meydanı (1000 m2), İstasyon Caddesi Atatürk Çocuk Parkı önündeki alanın (500 m2) ile İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarı Muş Kent Meydanı (20.000 m2) basın açıklaması yapılacak yerler olarak belirlenmesinin genel güvenlik/trafik ve kamu düzeni açısından uygun görülmüştür. Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının; özgür bir ortamda, Anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması için belirlenen yerler haricinde yapılacak toplantı gösteri ve yürüyüş ile basın açıklamalarına kesinlikle izin verilmeyeceği hususunda; saygıyla duyurulur" denildi. - MUŞ