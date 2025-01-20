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Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Muş-Bingöl karayolunda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 300 gram metamfetamin ve 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muş- Bingöl karayolundaki uygulama noktasında durdurulan iki araçta yaptıkları aramada batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanmış 10 kilo 300 gram metamfetamin, 6 kilo 200 gram eroin ve 178 bin lira nakit para ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
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