Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muş- Bingöl karayolundaki uygulama noktasında durdurulan iki araçta yaptıkları aramada batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanmış 10 kilo 300 gram metamfetamin, 6 kilo 200 gram eroin ve 178 bin lira nakit para ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. - MUŞ