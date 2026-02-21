Haberler

Muş'ta öğrencilere jandarmadan trafik ve güvenlik eğitimi
Güncelleme:
Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Malazgirt ilçesindeki iki ilkokulda düzenlenen etkinlikte 311 öğrenciye trafik bilinci ve güvenlik konularında eğitim verildi, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde; Trafik Şube Müdürlüğü ve köpek unsurlarının katılımıyla Malazgirt ilçesinde anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Bu kapsamda Oğuzhan İlkokulu ve Fatih İlkokulu'nda eğitim-öğretim gören öğrenciler ziyaret edildi. Toplam 311 öğrenciye çeşitli hediyeler verilerek, jandarmanın hazırladığı "112 Tim Jandarma" çizgi filmi izletildi. Etkinlikte ayrıca görsel kavşak üzerinde trafik kuralları ve güvenli yaya davranışları hakkında bilgilendirme yapıldı. Programın ilgiyle takip edilen bölümünde ise jandarma köpek unsurları tarafından gerçekleştirilen gösteri, öğrencilerden büyük beğeni topladı. Gerçekleştirilen faaliyetle öğrencilerin erken yaşta trafik bilinci kazanması, güvenlik güçlerini yakından tanıması ve toplumsal farkındalıklarının artırılması hedeflendi. - MUŞ

