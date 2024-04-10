Muş'ta Muhtar Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Muş'un Korkut ilçesinde bayram günü husumetlileri olan muhtara evininin önünde silahlı saldırı düzenleyen baba ve oğulları, yakalanacaklarını anlayınca jandarmaya ateş açtılar. Muhtar hastanede hayatını kaybederken, baba ise yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Alınan bilgilere göre, olay bayram namazının ardından Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Ö. ve üç oğlu, bayram namazı sonrası köy muhtarı Ferit Yasit'in (54) evine doğru gitti. Kapının önünde husumetlisi Muzaffer Ö. ve üç oğlunun silahlı saldırısına uğrayan muhtar Yasit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan baba ve oğulları ise bkaçtı. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Yasit yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırganlar jandarma ekipleri tarafından kıstırıldı. Jandarma ekiplerine ateş açan saldırganlardan biri yaralanırken, yakalanacağını anlayan baba Muzaffer Ö. ise silahı kafasına dayayarak intihar etti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MUŞ